Benatia shock offende Crozza: “Imbecille testa di C. Mettiti un dito... Ti aspetto a Vinovo”

Real Madrid-Juventus è una partita che non finisce più. E in campo è stata molto meglio di quanto non lo sia al di fuori. Ieri in tarda serata Medhi Benatia, difensore della Juventus che ha causato il...

A cura di Redazione Labaroviola 16 aprile 2018 23:47

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