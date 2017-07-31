Finale '57 col Real, parla Orzan: "Fallo fuori area, non meritavamo quell'epilogo. Oggi la Fiorentina deve..."

Alberto Orzan, tra i protagonisti della finale di Coppa Campioni contro il Real Madrid del ’57, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: “Sono passati 60 anni ma nonostante questo la partita verrà r...

Alberto Orzan, tra i protagonisti della finale di Coppa Campioni contro il Real Madrid del ’57, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: “Sono passati 60 anni ma nonostante questo la partita verrà rievocata. Il fallo del rigore incriminato venne commesso fuori dall’area, il guardalinee fu tratto in inganno dal capitombolo del giocatore del Real Madrid e l’arbitro era molto distante dall’azione. Non ci meritavamo quell’epilogo, ma abbiamo comunque giocato una grande partita.

Oggi c’è un grande divario tra le due squadre, leggo delle cifre spaventose sul mercato. Dove colloco la Fiorentina nel prossimo campionato? La perdita di Bernardeschi pesa, ma voglio veder giocare prima di dare giudizi”.