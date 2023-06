La Fiorentina valuta Jovic ma la separazione potrebbe costare davero cara

Scrive il Corriere dello Sport, il tema principale in casa Fiorentina, è capire come Italiano voglia ridisegnare l’attacco. Uno sicuramente è Luka Jovic, ad oggi ha un contratto fino al 2024 ma ci sono delle valutazioni in corso.

Un addio di comune accordo potrebbe non agevolare i viola. Se lasciasse ora Firenze, la Fiorentina dovrebbe riconoscere il 50% della rivendita al Real ed anche rinunciare ai benefici del decreto crescita. Un problema non irrilevante.

