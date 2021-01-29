Agroppi: "Castrovilli è discontinuo, leviamogli la maglia numero 10, gli pesa troppo"

Le parole di Agroppi

"Torino e Fiorentina - ha detto Aldo Agroppi, ex allenatore dei viola a Radio Bruno - sono due squadre modeste. Nicola è un tecnico aggressivo, si fa sentire la differenza con Giampaolo. Prandelli? Le partite della svolta sono state quelle contro la Juventus ed il Cagliari, un po' troppo poco. Castrovilli è un giocatore discontinuo, direi di levargli la maglia numero 10, perchè per me gli pesa. E' stato responsabilizzato troppo, la qualità comunque c'è".

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