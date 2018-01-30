Agroppi: "Calciatori viola scarsi professionisti. I Della Valle? Ormai non ci sono più"

Aldo Agroppi, ex allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "La sconfitta contro il Verona, dal mio punto di vista, era scontata perché la maggior parte dei calciatori vio...

Aldo Agroppi, ex allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "La sconfitta contro il Verona, dal mio punto di vista, era scontata perché la maggior parte dei calciatori viola aveva la testa vuota e sono degli scarsi professionisti. Nella Fiorentina non ci sono grandi giocatori ma solo tanti buoni calciatori e l’allenatore probabilmente non aveva mai trovato un ambiente così difficile".

Prosegue sulle scelte prese dal comparto tecnico: "Corvino? L’organico è quello. Se tutti danno il massimo si fa un buon campionato, altrimenti scivoli in classifica".

E su Chiesa: "Chiesa? Ha caratteristiche diverse dal padre, non è un goleador come lui ma ha comunque delle qualità. Secondo me è più pericoloso a sinistra, dove può rientrare sul destro e andare al tiro".

Conclude con un pensiero sulla proprietà: "I Della Valle? Non ci sono più e quando manca la proprietà succede questo".