Agroppi:" Marotta via dalla Juve per gelosie, dava fastidio a qualcuno.."

Come riportato dai microfoni di RMC Sport Network , Aldo Agroppi ha espresso il suo parere sulla vicenda Marotta. E non lascia molto spazio ad interpretazioni...L'ex tecnico di Fiorentina e Torino esp...

Come riportato dai microfoni di RMC Sport Network , Aldo Agroppi ha espresso il suo parere sulla vicenda Marotta. E non lascia molto spazio ad interpretazioni...

L'ex tecnico di Fiorentina e Torino esprime ciò che pensa, come sempre, senza troppi giri di parole. “Marotta andrà via dalla Juventus per gelosie. Stava diventando troppo forte, aveva preso troppo piede. È sempre sui giornali, un potere evidentemente che stava risultando scomodo a qualcuno“.