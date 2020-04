di Marco Collini

Oggi compie gli anni Aldo Agroppi. Nato a Piombino, dove risiede tutt’ora il 14 aprile 1944. Una vita sui campi di calcio, prima come giocatore, poi da allenatore. Arrivò in viola nella stagione 1985/86′. Portò con sé uno splendido 4′ posto, allora premiato col piazzamento Uefa. Conquistato quest’ultimo con una grande vittoria al Comunale di Torino per 0-2 con reti di Passarella e Berti. Tornò alla Fiorentina nel 92/93 ma fu travolto da una serie di sconfitte che fecero precipitare i gigliati verso la B. Una carriera la sua col cuore diviso fra il Torino, il quale lo fece esordire in A e la Fiorentina. Con un unico comune denominatore, l’odio sportivo per la Juventus..