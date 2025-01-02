Lutto nel mondo del calcio, addio ad Agroppi. Oltre 40 gare sulla panchina della Fiorentina. Il cordoglio del club

Il messaggio della Fiorentina per il suo ex allenatore

Aldo Agroppi si è spento oggi ad 80 anni, era in ospedale in terapia intensiva per una polmonite bilaterale. Ecco il cordoglio della Fiorentina, sua ex squadra: "Tutta la Fiorentina esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Aldo Agroppi. Da calciatore aveva vestito la maglia del Torino (due Coppe Italia vinte e più di 200 presenze granata) e da tecnico si era seduto sulla panchina viola tra l'85 e l'86 e il 1993 per oltre 40 gare".

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