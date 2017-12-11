Agroppi: "Napoli stanco, Hamsik inesistente. I giocatori trombino di meno, io parlavo con le mogli"

All’indomani del pareggio casalingo del Napoli contro la Fiorentina, sono fioccate le polemiche in merito allo stato di forma della compagine di Sarri che è apparsa opaca e poco brillante.Ad analizzar...

All’indomani del pareggio casalingo del Napoli contro la Fiorentina, sono fioccate le polemiche in merito allo stato di forma della compagine di Sarri che è apparsa opaca e poco brillante.

Ad analizzare il pari a reti bianche di domenica pomeriggio e, in generale, il momento grigio della compagine partenopea, ci ha pensato l’ex tecnico Aldo Agroppi che, ai microfoni di Radio Marte, ha detto la sua sul periodo poco positivo degli uomini di Sarri.

“Hamsik inesistente e giocatori infortunati, questo è il problema del Napoli. Non ci sono risorse all’altezza dei titolari, guardate cosa è successo con Insigne. Con una rosa così ristretta non si possono sostenere le due competizioni. Non capisco perché non debba giocare Giaccherini, è uno che ha giocato nella Juve ed in Nazionale. Credo non abbia mai giocato, non trovo una risposta sul perché questo ragazzo non giochi mai. Bisogna tenere la pressione bassa, il tifo come lo vivono a Napoli non lo si vive da nessuno. I giocatori non devono leggere i giornali. Se i giocatori sono stanchi, devono trombare poco in questo periodo. Come vietarglielo? Li seguivo e li telefonavo o parlavo con le mogli”.

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