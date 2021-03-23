Agroppi: "Capisco Prandelli, so cos'è lo stress, avverti un senso di colpa. E' un mestiere che ti ammazza"

Agroppi parla di Prandelli e del difficile mestieri dell'allenatore oggi

"Lo stress ti annienta - ha detto Aldo Agroppi a TMW - e da lì alla depressione il passo è breve. Arriva un momento in cui devi abbandonare perchè non ce la fai più. Prandelli ha sentito che tutto è andato storto, pensava ad altri risultati. E' amato a Firenze e vedere che le cose non andavano come vuole gli ha fatto accumulare tensioni. Bisogna stare attenti perchè si rischia di andare anche in depressione. Lo stress è difficile da sopportare, i giorni non passano mai, avverti un senso di colpa. In più ci metti anche che passano gli anni, non c'è più entusiasmo di anni fa".

Oggi è ancor più duro fare l'allenatore?

"E' un mestiere che ti ammazza nello spirito e nella mente. Ripeto, ad un certo punto non c'è altro da fare che smettere. Continuare è peggiorare la situazione e andare incontro a malattie più gravi. Prandelli evidentemente non ce la faceva più, tra l'altro l'ho visto dalla tv e pareva invecchiato. Oggi fare l'allenatore può significare non avere più libertà e serenità. Il calcio di oggi ti "ammazza", tra virgolette. Prandelli ha fatto bene a non insistere, sarebbe andato incontro a delle sconfitte fisiche. Lo capisco".

LEGGI ANCHE, SCONCERTI: “PRANDELLI? C’È LA LUCIDITÀ DELLA DEPRESSIONE. SENTIRSI TRAVISATO È FRUSTRANTE”

https://www.labaroviola.com/sconcerti-prandelli-lucidita/134704/