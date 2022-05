Agroppi durissimo: “Calcio in mano a dei cretini. Portieri terrorizzati dalla costruzione dal basso”

Aldo Agroppi, ex tecnico viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per esprimere la sua visione sulla costruzione dal basso ed il conseguente cambiamento nell’interpretazione del ruolo del portiere. Ecco le sue parole: “Il calcio è in mano ad emeriti cretini, che fanno a gara per dimostrare che ne capiscono qualcosa. Credo che se un portiere fosse davvero bravo con i piedi non giocherebbe in porta ma a centrocampo. I portieri ormai vivono nel terrore di commettere qualche buffonata e di essere ricordati per questo”.

