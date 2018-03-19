Agroppi: "I giocatori devono impegnarsi sempre e non solo dopo la morte di Astori."

L'ex calciatore ed allenatore Aldo Agroppi ha parlato a Toscana TV: "Non vorrei che queste due vittorie consecutive, per altro meritate, da parte dei viola, fossero arrivate solo sull’onda emotiva del...

L'ex calciatore ed allenatore Aldo Agroppi ha parlato a Toscana TV: "Non vorrei che queste due vittorie consecutive, per altro meritate, da parte dei viola, fossero arrivate solo sull’onda emotiva della perdita di Astori. Questo perché i giocatori della Fiorentina devono sempre impegnarsi al massimo per la maglia e per i tifosi. Questo spirito va mantenuto sempre, non solo sull’onda del dolore. Mi ricordo che noi al Torino, quando perdemmo Meroni, facemmo un primo mese incredibile per poi ritornare nella mediocrità, non appena il dolore si era smorzato e non vorrei che si ripetesse il tutto. Onorare Davide vuol dire fornire prestazioni, sempre, di altissimo livello. Questa tragedia ha avuto, se proprio vogliamo trovarlo, un aspetto positivo: ha portato l’unione tra la tifoseria e i Della Valle, cosa che non sarebbe mai successa in condizioni normali”.