Queste le parole di Aldo Agroppi a Lady Radio: “Iachini? Persona eccezionale, quando ho saputo che sarebbe stato il nuovo allenatore della Fiorentina non sapevo se ridere o piangere perchè conosce i problemi della squadra attuale, questa squadra va rinforzata. Questa rosa è carente, Chiesa e Castrovilli sono gli unici due calciatori di un livello superiore. Ribery? Gran calciatore ma se il Bayern se ne è privato una ragione ci sarà. Ai viola servono i gol, Simeone non è stato sostituito da nessuno. Piatek è un grande punto interrogativo, negli ultimi mesi non ha fatto nulla, non penso che il suo valore sia quello visto nell’ultimo periodo. Commisso? Per me si è già stufato, il nostro calcio è diverso da quello americano, qui bisogna spendere tanti soldi. È una società alla rinfusa, non puoi gestire dall’America, i tifosi hanno aspettative ma non la vedo bene. Serve a capo uno come Antognoni”.