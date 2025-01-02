Calcio in lutto è morto Aldo Agroppi, l'ex Fiorentina aveva 80 anni e da qualche giorno era in terapia intensiva

Agroppi era ricoverato in ospedale per una polmonite bilaterale

Lutto nel mondo del calcio. È morto all'età di 80 anni Aldo Agroppi, ex calciatore di Torino, Genoa e Perugia ed ex allenatore, tra le altre, di Fiorentina, Perugia, Pisa, Ascoli e Como. Dopo aver chiuso la sua carriera nel mondo del calcio ha poi intrapreso un percorso molto lungo come opinionista e commentatore tecnico in diverse trasmissioni sportive tra radio e tv. Nella sua carriera da calciatore ha vestito anche per cinque volte la maglia della Nazionale italiana. Il decesso nella mattina di giovedì 2 gennaio all’ospedale di Piombino, città dove è nato il 14 aprile del 1944. Agroppi era ricoverato in ospedale da qualche giorno e si trovava in terapia intensiva per una polmonite bilaterale.

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