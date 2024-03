Agroppi: “Fiorentina squadra disgraziata senza attaccante. Commisso trovi qualcuno che spenda bene”

Aldo Agroppi, ex giocatore del Torino ed ex allenatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno alla vigilia della sfida tra le due ex sue squadre. Queste le sue parole:

“Sono due squadre disgraziate, i programmi iniziali erano diversi, il Torino non ha attaccanti come non ha attaccanti nemmeno la Fiorentina, le partite si vincono con i gol degli attaccanti, le partite che sono in alto in classifica hanno centravanti da 30 gol. Chi li fa 30 gol alla Fiorentina, non sono due grandi squadre e non hanno grandi attaccanti. Con un centravanti forti lotteresti per il titolo, gli attaccanti che ci sono adesso segnano poco. Lo dico spesso a Cairo, che bisogna prendere un attaccante forte ma lui mi risponde che costano troppo. Alla Fiorentina dove sono grandi calciatori, ditemelo, c’è un presidente che ha molti soldi ma deve trovare qualcuno che li sappia prendere i giocatori. Quel povero allenatore viene contestato sempre, vince e lo contestano, perde e lo contestano, non ha pace. Gli allenatori sono offesi, derisi, se non guadagnassero quello che guadagnano l’allenatore non lo farebbe nessuno.

Chi non si presenta in giacca e cravatta non fa presa sui tifosi, prima i calciatori si presentavano bene adesso hanno i pantaloni strappati, i tatuaggi, non si capisce, ormai è solo esibizionismo. Io se fossi il presidente di una società non prenderei giocatori con tatuaggi addosso. Torino e Fiorentina sono grandi tifoseria, forse quella del Toro di più perchè vive di ricordi, nessun altra squadra vincerà come ha vinto il Torino. Loro sono delusi e contestano ma cosa contestano, vedete che squadra. Con Prandelli c’erano Toni e Mutu, Gilardino, una squadra forte, una società forte”

LE PAROLE DI ITALIANO NELLA SUA INTERVISTA A SPORTITALIA