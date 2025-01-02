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Lutto Agroppi: la Fiorentina esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell'ex tecnico viola

Si è spento questa mattina Aldo Agroppi a causa di una polmonite bilaterale che lo aveva costretto al ricovero in terapia intensiva. La Fiorentina ha affidato ai propri profili social il saluto all'ex...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 gennaio 2025 11:53
Lutto Agroppi: la Fiorentina esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell'ex tecnico viola -
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Si è spento questa mattina Aldo Agroppi a causa di una polmonite bilaterale che lo aveva costretto al ricovero in terapia intensiva. La Fiorentina ha affidato ai propri profili social il saluto all'ex tecnico della Fiorentina, questa la nota ufficiale:

"Tutta la Fiorentina esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Aldo Agroppi. Da calciatore aveva vestito la maglia del Torino (due Coppe Italia vinte e più di 200 presenze granata) e da tecnico si era seduto sulla panchina viola tra l'85 e l'86 e il 1993 per oltre 40 gare"

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