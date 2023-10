I tifosi cantano allo stadio: “Messi Messi” e Cristiano Ronaldo perde la pazienza, zittisce e attacca

Cristiano Ronaldo prima sorride, poi si innervosisce e zittisci i tifosi avversari che dagli spalti stavano intonando un coro per Leo Messi. È accaduto durante Al Nassr ed Al-Ettifaq, in una gara di coppa saudita all’Al-Awwal Park Stadium. La provocazione dei tifosi ha evidenziato la rivalità tra il portoghese e l’argentino che propio lunedì ha vinto il suo ottavo Pallone d’Oro. E per la cronaca, al gol del compagno Mané, CR7 è corso ad esultare con il compagno sotto gli spalti dei tifosi che l’avevano provocato.

