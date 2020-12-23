Ronaldo non se ne capacita: "Contro la Fiorentina sconfitta inaccettabile, poi festeggeremo noi"

Il campione della Juventus scrive sui social il suo punto di vista dopo l'umiliante sconfitta contro la Fiorentina tra le mura amiche

Cristiano Ronaldo non pare aver ancora digerito la sconfitta contro la Fiorentina e con un post sui social ha invitato la squadra a reagire, a lasciarsi alle spalle una sconfitta pesante maturata poche ore dopo la sentenza che ha tolto la vittoria a tavolino contro il Napoli e tre punti (La Lega serie A ha ufficializzato che la partita è rinviata a data da destinarsi). Questo il suo post su Instagram

«Ieri, con una prestazione scadente e un risultato tutt'altro che accettabile, abbiamo chiuso il nostro 2020. Sappiamo che dover dare di più per giocare meglio e vincere. Siamo la Juventus!» «E non possiamo accettare niente di meno che l'eccellenza in campo - ha aggiunto - Spero che questa breve pausa ci aiuti a tornare più forti e uniti che mai, perché la stagione è lontana dall'essere finita e alla fine, ancora una volta, festeggeremo insieme ai tifosi. Credete in noi, abbiate fiducia nella squadra come noi ci fidiamo di voi. Ce la faremo. Fino alla fine»

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