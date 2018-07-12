Labaro Viola

(VIDEO) Juve che gaffe! La presentazione di Ronaldo su Twitter assomiglia molto a quella dell'Inter per Nainggolan

Che gaffe! Il colpo di questo mercato (e probabilmente di tanti altri futuri) è sicuramente quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Su Twitter un video emozionale per il campionissimo portoghese, h...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
12 luglio 2018 10:54
(VIDEO) Juve che gaffe! La presentazione di Ronaldo su Twitter assomiglia molto a quella dell'Inter per Nainggolan -
Approfondimenti
Primo Piano
Inter
Juventus
Nainggolan
Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Condividi

Che gaffe! Il colpo di questo mercato (e probabilmente di tanti altri futuri) è sicuramente quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Su Twitter un video emozionale per il campionissimo portoghese, ha ricordato molto quello fatto dall'Inter per Nainggolan. Giudicate voi le reali somiglianze e differenze ma non è la prima volta per i bianconeri che questo accade. Ricordate la campagna di abbonamenti uguale ad una società spagnola, il Badajoz? Oppure il nuovo logo molto simile? (LEGGI QUI PER LA VICENDA SULLA CAMPAGNA ABBONAMENTI E SUL LOGO)

Ecco i video "incriminati":


Gabriele Caldieron

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok