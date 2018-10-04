Stupro Ronaldo, Save the Children e EA Sport vogliono annullare i contratti pubblicitari

La bufera su Cristiano Ronaldo non si è ancora placata. Dopo le accuse di stupro arrivate da una modella americana, Kathryn Mayorga, si è scatenato un polverone, tra la foto pubblicata dai tabloid, il...

La bufera su Cristiano Ronaldo non si è ancora placata. Dopo le accuse di stupro arrivate da una modella americana, Kathryn Mayorga, si è scatenato un polverone, tra la foto pubblicata dai tabloid, il video del Sun e le polemiche social. Ma il campione non ci sta e nega tutto, anche sul web. "È un crimine abominevole che va contro tutto ciò che penso e che sono", scrive su Twitter. Per ora il portoghese attende gli esiti delle indagini e in tal senso si è detto sereno. Meno sereni però i suoi partner commerciali, che - secondo alcune indiscrezioni - starebbero già mettendo le mani avanti sulla vicenda. Save The Children vorrebbe la rottura di qualsiasi rapporto con CR7 (in caso le accuse venissero confermato) e anche EA Sports starebbe valutando la stessa ipotesi.