Cristiano Ronaldo si incorona: "Sono il miglior giocatore della storia del calcio"

Cristiano Ronaldo, nella giornata di ieri, è stato premiato con il suo quinto Pallone d'Oro ed ha così eguagliato il record di successi del rivale di sempre, ossia Lionel Messi. Il portoghese, al term...

Cristiano Ronaldo, nella giornata di ieri, è stato premiato con il suo quinto Pallone d'Oro ed ha così eguagliato il record di successi del rivale di sempre, ossia Lionel Messi. Il portoghese, al termine della cerimonia in pompa magna che ha avuto luogo nella prestigiosa cornice della Tour Eiffel, ha rilasciato alcune dichiarazioni a France Football: "Sono il miglior giocatore della storia del calcio".