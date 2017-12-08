Cristiano Ronaldo si incorona: "Sono il miglior giocatore della storia del calcio"
Cristiano Ronaldo, nella giornata di ieri, è stato premiato con il suo quinto Pallone d'Oro ed ha così eguagliato il record di successi del rivale di sempre, ossia Lionel Messi. Il portoghese, al term...
A cura di Redazione Labaroviola
08 dicembre 2017 12:47
Cristiano Ronaldo, nella giornata di ieri, è stato premiato con il suo quinto Pallone d'Oro ed ha così eguagliato il record di successi del rivale di sempre, ossia Lionel Messi. Il portoghese, al termine della cerimonia in pompa magna che ha avuto luogo nella prestigiosa cornice della Tour Eiffel, ha rilasciato alcune dichiarazioni a France Football: "Sono il miglior giocatore della storia del calcio".