Sabatini: “La Juventus doveva liberarsi di Ronaldo prima e prendere Vlahovic alla Fiorentina”

A Radio Toscana ha parlato il giornalista Sandro Sabatini:

“Vlahovic? E’ fantastico, è il nuovo Ibrahimovic per fisico, carattere e movenze. Lo dissi un anno fa, la Juventus doveva prenderlo risparmiando l’ingaggio di Cristiano Ronaldo. Di chi è la colpa della doppietta, di Gabbia o Romagnoli? Quel Vlahovic lì, in certe serate, non lo ferma nessuno”.

