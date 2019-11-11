Sky, Capello durissimo su Cristiano Ronaldo: "Non dribbla più un avversario da tre anni"

Fabio Capello non le manda a dire a Cristiano Ronaldo.

Capello a Sky si è così espresso nei confronti di Cristiano Ronaldo: “In questo momento della stagione non sta bene ed è corretto sostituirlo. Sarri coraggioso? No, ci vuole personalità per effettuare quella sostituzione, ma alla fine è stata decisiva per la vittoria del match. La verità è che Ronaldo non dribbla più un avversario da tre anni. Io me lo ricordo quando superava i giocatori e li lasciava lì sul posto. Ora siccome ciò non accade più, spazio a chi invece ci riesce come Douglas Costa e Dybala".