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Sky, Capello durissimo su Cristiano Ronaldo: "Non dribbla più un avversario da tre anni"

Fabio Capello non le manda a dire a Cristiano Ronaldo.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2019 13:01
Sky, Capello durissimo su Cristiano Ronaldo: "Non dribbla più un avversario da tre anni" -
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Capello a Sky si è così espresso nei confronti di Cristiano Ronaldo: “In questo momento della stagione non sta bene ed è corretto sostituirlo. Sarri coraggioso? No, ci vuole personalità per effettuare quella sostituzione, ma alla fine è stata decisiva per la vittoria del match. La verità è che Ronaldo non dribbla più un avversario da tre anni. Io me lo ricordo quando superava i giocatori e li lasciava lì sul posto. Ora siccome ciò non accade più, spazio a chi invece ci riesce come Douglas Costa e Dybala".

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