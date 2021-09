Sarri difende Immobile e stuzzica Ronaldo: “I numeri li fate contare solo su certi personaggi”

Ai microfoni di Dazn, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato anche delle numerose critiche piovute su Ciro Immobile per il rendimento in nazionale, queste le sue parole: “Non siete molto normali, nessuno a livello di media. Per certi personaggi fate valere i numeri, per Ciro invece non contano i numeri. Ciro ha dei numeri per cui è inattaccabile. L’Italia ha vinto un Mondiale con un attaccante che ha segnato meno. La Francia ha vinto un Mondiale con Giroud a zero gol. E’ un grandissimo attaccante, è stato utile in mille maniere in Nazionale. Vedo che i numeri contano molto per certi personaggi e contano meno per altri personaggi” conclude Sarri.

