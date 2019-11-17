Milenkovic scenderà in campo contro l'Ucraina e Pedro contro l'Argentina Under 23

Oggi pomeriggio alle ore 15, Nikola Milenkovic, giocherà la sua Serbia contro l’Ucraina che è prima del girone e già qualificata ad Euro 2020. La Serbia è terza in classifica e difficilmente riuscirà...

A cura di Redazione Labaroviola 17 novembre 2019 13:52

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