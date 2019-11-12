Adani attacca Capello: "È una cavolata assurda dire che Ronaldo non dibbla un avversario da tre anni"
Lele Adani attacca l'ex tecnico della Juventus, Fabio Capello, sul programma Deejay Chiama Italia contestando la frase su Cristiano Ronaldo: "E’ una cavolata assoluta quello che ha detto. Anzi, vi dir...
A cura di Redazione Labaroviola
12 novembre 2019 22:05
Lele Adani attacca l'ex tecnico della Juventus, Fabio Capello, sul programma Deejay Chiama Italia contestando la frase su Cristiano Ronaldo: "E’ una cavolata assoluta quello che ha detto. Anzi, vi dirò una cosa. Se Dybala non avesse fatto il gol della vittoria tutti avrebbero criticato Sarri. L’Italia è questa, poca competenza e tanta polemica".