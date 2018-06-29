Juventus, il sogno è Ronaldo: il giocatore potrebbe arrivare. Anche l'ingaggio è pagabile

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, se il Real Madrid dovesse davvero decidere di abbassare la clausola di Cristiano Ronaldo a 120 milioni di euro, la Juventus sarebbe pronta a farci un p...

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, se il Real Madrid dovesse davvero decidere di abbassare la clausola di Cristiano Ronaldo a 120 milioni di euro, la Juventus sarebbe pronta a farci un pensierino. Il portoghese ne fa una questione di soldi solo con il Real Madrid, ovvero solo nella squadra più forte del mondo avrebbe voluto guadagnare più di tutti. Altrove potrebbe anche guadagnare meno e soprattutto il piano potrebbe essere quello di sfruttare gli sponsor per non pesare troppo sul monte ingaggi. I rapporti con Mendes sbloccati da Cancelo potrebbero aiutare ulteriormente ad aprire un'eventuale trattativa. Sognare non costa nulla, Marotta lo ha già detto, ora bisognerà capire se sarà disposto a trasformare i sogni in una possibilità.

tmw