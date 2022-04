Cristiano Ronaldo annuncia una terribile notizia: “Nostro figlio è morto”. Salva l’altra figlia nel parto

Dramma per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La coppia ha perso un figlio durante il parto. «È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino è morto. È il dolore più grande che ogni genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità», spiega lo stesso Ronaldo in un messaggio pubblicato nei suoi profili social.

Georgina Rodriguez era in attesa di due gemelli: una bambina è riuscita a venire alla nascita. «Ringraziamo medici e infermieri per tutta la loro assistenza e supporto. Siamo tutti devastati da questa perdita e chiediamo gentilmente la privacy in questo momento molto difficile — continua il comunicato firmato dalla coppia —. Piccolo nostro, sei il nostro angelo. Noi ti ameremo per sempre».

Ronaldo ha ora cinque figli: la piccola appena nata, Cristiano Ronaldo jr., nato nel 2010, calciatore nello United come il padre, Eva Maria Dos Santos e Mateo Ronaldo, arrivati nel 2017 da una madre surrogata come il fratello maggiore, e Alana Martina dos Santos Aveiro, avuta sempre nel 2017, con Georgina.

Il calciatore portoghese non ha mai nascosto di avere in programma di allargare ulteriormente la famiglia, così non ha stupito nessuno la notizia, a fine ottobre, che la compagna Georgina, 28 anni, fosse rimasta incinta di altri due bambini («Il nostro cuore è pieno d’amore», il post sui loro seguitissimi profili Instagram che aveva confermato l’indiscrezione di un settimanale). Adesso i social purtroppo riportano l’annuncio di una tragedia. Tantissimi i commenti di partecipazione al lutto di calciatori e sportivi di ogni Paese: da Alvaro Morata che posta le mani giunte a Usain Bolt, da Kevin Boateng a David De Gea.

