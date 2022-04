Castrovilli scrive: “Grazie di cuore per l’affetto, non vedo l’ora di tornare a danzare sul prato verde”

“Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che da sabato sera mi stanno riempiendo di messaggi e di affetto, che si aggiungono a quelli della mia famiglia e del mio staff. Ringrazio la Fiorentina, i miei compagni e tutti i tifosi viola per il sostegno: tutto questo affetto mi dà una carica incredibile per tornare il prima possibile in campo. Il calcio è la vita: non vedo l’ora di tornare a danzare sul quel prato verde! Un abbraccio a tutti e grazie davvero di cuore”

Questo il messaggio pubblicato da Gaetano Castrovilli dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato sabato contro l’Empoli

