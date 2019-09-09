Bertoni: "La sfida Ribery- Cr7 vale il prezzo del biglietto. Col Napoli non dato un rigore clamoroso.."

Il Corriere Fiorentino in edicola quest'oggi ha intervistato l'ex numero otto della Fiorentina, Daniel Bertoni. Eccone alcuni stralci: "Ribery e Cristiano Ronaldo sono due campooni, la loro sgida val...

Il Corriere Fiorentino in edicola quest'oggi ha intervistato l'ex numero otto della Fiorentina, Daniel Bertoni. Eccone alcuni stralci: "Ribery e Cristiano Ronaldo sono due campooni, la loro sgida vale il prezzo del biglietto. Il francese haalle arriva con un curriculum fantastico, peccato sia arrivato a 36 anni alla Fiorentina. Ronaldo è di un altro livello, nella cerchia insieme a Messi e Salah. Che partita sarà? Gara secca, da tripla in schedina. Mi aspetto di tutto. La Fiorentina non meritava di perdere col Napoli, c'era rigore su Ribery, grande come una casa, clamoroso no vederlo fischiato".

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