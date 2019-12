Sta facendo molto scalpore lo stacco di Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria che ha permesso al campione della Juventus di segnare il gol vittoria per la squadra bianconera contro la Sampdoria. Un salto che ha fatto arrivare il portoghese ad un altezza di ben 256 centimetri. Un record? No, perché il viola Vitor Hugo, nella partita contro il Benevento al Franchi dell’11 marzo 2018 ha saltato bene 270 centimetri, uno stacco che ha portato, anche in quel caso, il gol vittoria. Insomma, bravissimo Cristiano Ronaldo, ma in Italia Vitor Hugo ha fatto meglio di lui, con meno pubblicità il giorno dopo…