Sassuolo-Juventus, spettatore invade il campo del Mapei Stadium e abbraccia Cristiano Ronaldo...
Nel corso del primo tempo della sfida del Mapei Stadium uno spettatore ha invaso il terreno di gioco, si è diretto verso Cristiano Ronaldo, ha riprodotto di fronte ai suoi occhi la famosa esultanza de...
A cura di Redazione Labaroviola
10 febbraio 2019 23:30
Nel corso del primo tempo della sfida del Mapei Stadium uno spettatore ha invaso il terreno di gioco, si è diretto verso Cristiano Ronaldo, ha riprodotto di fronte ai suoi occhi la famosa esultanza del portoghese ed è anche riuscito ad abbracciarlo prima dell'arrivo degli steward che, tra i sorrisi finali di CR7, l'hanno scortato fuori dal campo.
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