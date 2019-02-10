Sassuolo-Juventus, spettatore invade il campo del Mapei Stadium e abbraccia Cristiano Ronaldo...

Nel corso del primo tempo della sfida del Mapei Stadium uno spettatore ha invaso il terreno di gioco, si è diretto verso Cristiano Ronaldo, ha riprodotto di fronte ai suoi occhi la famosa esultanza de...

A cura di Redazione Labaroviola 10 febbraio 2019 23:30

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