Labaro Viola

Sassuolo-Juventus, spettatore invade il campo del Mapei Stadium e abbraccia Cristiano Ronaldo...

Nel corso del primo tempo della sfida del Mapei Stadium uno spettatore ha invaso il terreno di gioco, si è diretto verso Cristiano Ronaldo, ha riprodotto di fronte ai suoi occhi la famosa esultanza de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 febbraio 2019 23:30
Sassuolo-Juventus, spettatore invade il campo del Mapei Stadium e abbraccia Cristiano Ronaldo... -
News
Juventus
Sassuolo
Cristiano Ronaldo
Condividi

Nel corso del primo tempo della sfida del Mapei Stadium uno spettatore ha invaso il terreno di gioco, si è diretto verso Cristiano Ronaldo, ha riprodotto di fronte ai suoi occhi la famosa esultanza del portoghese ed è anche riuscito ad abbracciarlo prima dell'arrivo degli steward che, tra i sorrisi finali di CR7, l'hanno scortato fuori dal campo.

Skysport.it

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok