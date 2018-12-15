CRigore7 e la Juventus batte il Torino per 0-1, bianconeri al comando in Serie A
Un rigore di Cristiano Ronaldo realizzato al 68’ minuto regala la vittoria alla Juventus ormai sempre più padrona del campionato. Bene il Torino che non ha niente da recriminare sul penalty poiché il...
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2018 22:42
Un rigore di Cristiano Ronaldo realizzato al 68’ minuto regala la vittoria alla Juventus ormai sempre più padrona del campionato. Bene il Torino che non ha niente da recriminare sul penalty poiché il fallo di Ichazo su Mandzukic è netto. Perin miracoloso su Izzo nella ripresa. Un toro domato si, ma non surclassato.