Ronaldo fa polemica con Sarri: "Io infortunato? Non sto bene, sto molto bene"

Cristiano Ronaldo, il ginocchio, la doppia sostituzione di Sarri alla Juventus, le parole del commissario tecnico del Portogallo. Oggi è proprio la stella portoghese a parlare delle sue condizioni. Pi...

Cristiano Ronaldo, il ginocchio, la doppia sostituzione di Sarri alla Juventus, le parole del commissario tecnico del Portogallo. Oggi è proprio la stella portoghese a parlare delle sue condizioni. Pizzicato da Maisfutebol, giornale lusitano che lo ha ripresto con tanto di telecamere, infiamma la sua situazione con le parole.

Questo quanto dichiarato da Cristiano Ronaldo: "Vi dico una cosa per tutte le prime pagine dei giornali nazionali: il capitano non sta bene, sta molto bene! Il saldo è sempre positivo. Ora riprendete gli altri giocatori…" ha detto sorridente il 7 bianconero. Che, quindi, è pronto a scendere in campo. E manda un messaggio a Maurizio Sarri. Lo riporta calciomercato.com