Continua la guerra di Cristiano Ronaldo alla Juventus per i 20 milioni non versati, Lunedì la sentenza

La scadenza è fissata per lunedì 22 aprile, termine ultimo entro il quale verrà emessa la sentenza del Collegio arbitrale sul lodo Ronaldo. Ma è attesa già per la prossima settimana la decisione sulla controversia legale tra Cristiano Ronaldo e la Juventus, legata ai famosi 19,5 milioni di stipendio arretrato non versati per la “seconda manovra stipendi” (stagione 2020- 21), che il giocatore ritiene gli siano dovuti dal club e che la società bianconera invece considera una richiesta infondata, a tal punto da non ritenere necessario accantonare alcun fondo rischio a bilancio. Anche per questo motivo, il verdetto potrebbe incidere sui conti della Juventus: se il collegio ritenesse la richiesta illegittima, resterebbe lo status quo, altrimenti il club dovrebbe sborsare quella somma che farebbe invece tanto comodo al dt Cristiano Giuntoli da investire sul mercato. La battaglia legale a distanza tra CR7 e la Juventus dura da quasi due anni e chiude amaramente l’affare del secolo, il “matrimonio” tra il pluricampione portoghese e il club. Tutto nasce con la partenza di CR7 da Torino, con il riapprodo nell’estate 2021 al Manchester United, per volontà del giocatore che solo in seguito ha presentato attraverso i propri legali la domanda per vedersi riconosciuti quei 19,5 milioni a cui avrebbe rinunciato a causa del- le difficoltà economiche dovute all’emergenza Covid, ma che la società si sarebbe impegnata a restituirgli in un secondo momento. L’accordo privato, la famosa Carta Ronaldo, che i pm di Torino hanno trovato e inserito nell’inchiesta Prisma, in realtà non risulta mai stata firmata dal penta Pallone d’Oro. In ogni caso per poter cambiare casacca e rendere operativi i documenti di trasferimento da un club all’altro, i calciatori devono firmare un documento di “nulla più pretendere” dalla vecchia società e di conseguenza il passaggio dalla Juventus al Manchester avrebbe “sollevato” qualsiasi potenziale pendenza in essere. Lo scrive Tuttosport

OTTAVA COPPA ITALIA PER LA FIORENTINA PRIMAVERA