VIDEO, La reazione dei tifosi viola al gol di Ronaldo. È delirio davanti al televisore
La sconfitta della Juventus ha fatto felici la stragrande maggioranza dei tifosi viola. Ecco qual è stata la reazione al gol di Cristiano Ronaldo in un locale pieno di tifosi viola davanti al televiso...
A cura di Redazione Labaroviola
12 aprile 2018 11:48
La sconfitta della Juventus ha fatto felici la stragrande maggioranza dei tifosi viola. Ecco qual è stata la reazione al gol di Cristiano Ronaldo in un locale pieno di tifosi viola davanti al televisore per seguire la partita di Champions League
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