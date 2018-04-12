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VIDEO, La reazione dei tifosi viola al gol di Ronaldo. È delirio davanti al televisore

La sconfitta della Juventus ha fatto felici la stragrande maggioranza dei tifosi viola. Ecco qual è stata la reazione al gol di Cristiano Ronaldo in un locale pieno di tifosi viola davanti al televiso...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 aprile 2018 11:48
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La sconfitta della Juventus ha fatto felici la stragrande maggioranza dei tifosi viola. Ecco qual è stata la reazione al gol di Cristiano Ronaldo in un locale pieno di tifosi viola davanti al televisore per seguire la partita di Champions League


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