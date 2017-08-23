Gazzetta, la Fiorentina contro il Real Madrid si gioca l'orgoglio. E al posto di Icardi c'è Cristiano Ronaldo
Stasera a Madrid una partita dove ci si gioca l'orgoglio. Nel ricordo della finale di Champions persa dalla Fiorentina proprio su quel campo
A cura di Redazione Labaroviola
23 agosto 2017 11:19
Prestigiosa amichevole che vedrà la Fiorentina protagonista al Bernabeu contro il Real Madrid: dopo Icardi, stavolta tocca difendere le marcature su Cristiano Ronaldo. In palio non ci sono i 3 punti, ma una bella fetta d’orgoglio sì, visto che la sfida di Madrid serve soprattutto a ricordare quanto accaduto 60 anni fa con la finale di Coppa dei Campioni fra Fiorentina e Real, giocata davanti a 124mila spettatori e terminata 2-0 per gli spagnoli.
La Gazzetta dello Sport