De Gea chiama Cristiano Ronaldo alla Fiorentina? Il portierone viola scrive: "Cosa c'è in arrivo?" e mette l'immagine del portoghese

I tifosi della Fiorentina sognano un campionato da protagonisti e non solo. Molto merito passa dai guantoni del portierone spagnolo David De Gea. Siamo sicuri però che grazie al suo passato in squadre...

I tifosi della Fiorentina sognano un campionato da protagonisti e non solo. Molto merito passa dai guantoni del portierone spagnolo David De Gea. Siamo sicuri però che grazie al suo passato in squadre importanti, nel prossimo futuro, non possa diventare il portavoce viola nel mondo calcistico?. Un curioso episodio si è manifestato in queste ore proprio sui social, dove l'estremo difensore viola ha ricondiviso una foto di Cristiano Ronaldo con la scritta: "What's coming?", tradotto "cosa c'è in arrivo?". Sognare non costa nulla, e allora perchè non farlo anche su queste spiritose storie dal web?.

https://www.labaroviola.com/bucchioni-il-modello-da-seguire-e-latalanta-il-viola-park-deve-diventare-la-fucina-di-talenti-per-il-futuro/280317/