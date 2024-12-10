Bucchioni: "Il modello da seguire è l'Atalanta. Il Viola Park deve diventare la fucina di talenti per il futuro"

Enzo Bucchioni, noto giornalista sportivo e tifoso della Fiorentina ha voluto dire la sua sul progetto futuro del club viola: "Per me contro il Lask, in Conference League, ci sarà un turnover massicci...

Enzo Bucchioni, noto giornalista sportivo e tifoso della Fiorentina ha voluto dire la sua sul progetto futuro del club viola: "Per me contro il Lask, in Conference League, ci sarà un turnover massiccio e sono contento che giochi dal primo minuto Tommaso Martinelli, un portiere di cui se ne parla un gran bene da almeno due, tre anni. Sosteniamolo e stiamogli vicino, perchè davanti a se ha veramente un futuro roseo, così come tutta la Fiorentina; basti pensare che la Primavera gigliata è prima in classifica e ci sono dei grandi prospetti usciti proprio da lì come Kayode, Rubino, Comuzzo, Martinelli tanto per citarne alcuni".

"Il Viola Park, così come tutte le strutture adiacenti, devono servire come fucina di talenti. Stiamo parlando di uno splendido presente, ma vogliamo anche un radioso futuro per la Fiorentina, e tutto parte da qui. Non dimentichiamo la storia dell'Atalanta. La società bergamasca è un modello da seguire, con il centro sportivo di Zingonia che è un gioiellino, una struttura societaria solida e brava a fare plusvalenze. In dieci anni hanno fatto la differenza e la storia, con il cerchio che si sta chiudendo: prima in classifica in campionato, tra le prime in Champions League e con una squadra piena di talento e qualità in campo. Mi pare abbastanza chiaro che il futuro della Fiorentina sia abbastanza delineato verso il modello Dea".

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