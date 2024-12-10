Bucchioni: "Italiano sta facendo meglio di Thiago Motta a Bologna. Domenica sarà una bella sfida contro Palladino"

Enzo Bucchioni ha voluto dire la sua nella trasmissione Pentasport, esprimendo la sua stima nei confronti dell'ex mister della Fiorentina Vincenzo Italiano, ora al Bologna, prossimo avversario della v...

Enzo Bucchioni ha voluto dire la sua nella trasmissione Pentasport, esprimendo la sua stima nei confronti dell'ex mister della Fiorentina Vincenzo Italiano, ora al Bologna, prossimo avversario della viola in campionato: "Sono due allenatori diversi con uno stile di gioco differente. Il risultato finale non lo so, ma fino ad ora sta facendo meglio di Thiago Motta. E' un allenatore che a Firenze sicuramente poteva fare di più, soprattutto nell'ultima finale di Conference League, persa malamente. All'interno della sfida di domenica pomeriggio, la mia curiosità sarà vedere mister Palladino contro mister Italiano. Due modi di fare calcio differenti e con meccanismi ed interpreti molto diversi".

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