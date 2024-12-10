Spalletti: "Bove era nel mirino della Nazionale, spero di vederlo presto ad allenarsi con noi"

A margine della presentazione della mostra Sfumature di Azzurro l'allenatore dell'Italia, Luciano Spalletti, ha parlato di Edoardo Bove:"Non l'ho sentito, nel senso che l’hanno sentito l’allenatore de...

A margine della presentazione della mostra Sfumature di Azzurro l'allenatore dell'Italia, Luciano Spalletti, ha parlato di Edoardo Bove:

"Non l'ho sentito, nel senso che l’hanno sentito l’allenatore dell’U21 e i dirigenti. Io lo andrà a trovare. Era un po’ troppo pressante andare tutti nello stesso momento. Preferisco fare qualcosa di diverso". "Io non voglio pensare al suo futuro incerto. È un ragazzo e una persona eccezionale. Come tanti altri giovani era nel mirino della Nazionale A. Spero completi questo suo percorso e di vederlo allenare con noi": ha concluso il CT azzurro. Lo riporta Gianluca Di Marzio

CREMONESE SU GORETTI

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