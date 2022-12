Cristiano Ronaldo non vuole problemi sul fronte Juventus, scelto l’avvocato Salvatore Pino per tutelarsi

Cristiano Ronaldo ha scelto l’avvocato Salvatore Pino per tutelarsi nei risvolti giudiziari del caso Juventus. Il suddetto avvocato, nel mondo del calcio, è già stato difensore di Cristiano Doni e Andrea Masiello nell’inchiesta per calcioscommesse e di Rafael Leao per la vicenda Sporting CP.

Il penalista italiano da adesso rappresenterà così anche il campione portoghese, in procinto di trasferirsi in Arabia Saudita. A riportarlo è TMW.

