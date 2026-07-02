Pongracic guida la Croazia: il centrale della Fiorentina titolare contro il Portogallo di Ronaldo
Il difensore viola parte dal primo minuto nella sfida da dentro o fuori del Mondiale. Ecco le formazioni ufficiali del match
Marin Pongracic sarà protagonista tra poco con la sua Croazia nei sedicesimi di finale del Mondiale contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Il difensore della Fiorentina è stato scelto dal commissario tecnico Zlatko Dalic per guidare la retroguardia croata in una delle sfide più attese del programma, con in palio l'accesso agli ottavi di finale.
Per il centrale viola si tratta di un test di altissimo livello contro una delle nazionali più attrezzate del torneo. Pongracic sarà chiamato a limitare il peso offensivo del Portogallo, guidato dall'eterno CR7, in una gara che potrebbe rivelarsi decisiva anche per confermare la sua crescita dopo l'ultima stagione in chiaroscuro disputata con la maglia della Fiorentina.
Le formazioni ufficiali
Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão.
Croazia (3-5-2): Livaković; Stanišić, Šutalo, Pongračić; Vlašić, Modrić, Kovačić, Baturina, Petar Sučić; Budimir, Perišić.