Ag. Di Gregorio: "La Juve spende 130 milioni per 3 attaccanti impresentabili e scaricano il fallimento sul portiere"

Carlo Alberto Belloni va all'attacco del club bianconero in difesa delle critiche rivolte al suo assistito

"Pretendiamo rispetto". L'agente di Michele Di Gregorio, attraverso le storie Instagram della sua agenzia, si scaglia contro la Juventus per il trattamento riservato al suo assistito. Anche nell'ultima uscita pubblica, l'ad Carnevali aveva "scaricato" il numero uno titolare dei bianconeri nelle ultime due stagioni, specificando come "sia il portiere sia l’attaccante sono le due pedine fondamentali". La risposta, caustica, dell'entourage dell'ex Monza non si è fatta attendere. "Venti giocatori nuovi in due stagioni, tre allenatori in due stagioni e tre dirigenze in due stagioni: questi sono i numeri che fanno la vera differenza - attacca Carlo Alberto Belloni dalla pagina della CA Sport Management -. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a Milinkovic-Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato".

Poi, l'agente del portiere della Juve entra nel vivo del suo attacco al club. "La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti, impresentabili. Per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del direttore sportivo Cristiano Giuntoli come miglior portiere della Serie A a 26 anni. Goal subiti: Juventus 34 - Inter 35. Goal fatti: Juventus 61 - Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero - prosegue -. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei, non abbiamo fretta. Pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare...".

La sensazione è che la battaglia sia appena iniziata... come riportato da Gazzetta.it