Gazzetta dello Sport, nuovi problemi per la Juve: Cristiano Ronaldo pretende il pagamento di 19,9 milioni

Secondo la Gazzetta dello Sport, CR7 pretende che la Juve gli versi 19,9 milioni di euro della “carta Ronaldo” che gli erano stati promessi al momento del taglio degli stipendi durante il periodo di C...

Secondo la Gazzetta dello Sport, CR7 pretende che la Juve gli versi 19,9 milioni di euro della “carta Ronaldo” che gli erano stati promessi al momento del taglio degli stipendi durante il periodo di Covid. Arrivabene però ha chiarito agli acquirenti che la Juve non ha arretrati con il portoghese. Ronaldo si è affidato a un team di avvocati per chiarire la posizione dei bianconeri nei suoi confronti, studiandone i bilanci.

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