La Juventus perde ancora una finale, dopo la Supercoppa contro la Lazio adesso è toccato al Napoli alzare la coppa in faccia a Cristiano Ronaldo e compagnia. I tifosi bianconeri non l’hanno presa bene e sui social si sono scatenati anche contro Bernardeschi, peggiore in campo anche secondo la Gazzetta dello Sport. Questo il commento della rosa sull’ex Fiorentina: “Gioca poco, è vero, ma quell’ultimo quarto d’ora che ha a disposizione lo spreca. Entra con un atteggiamento sbagliato, è svogliato e regala un calcio d’angolo al Napoli allo scadere che avrebbe potuto essere sanguinoso. Altra prova deludente dopo quella contro il Milan.”

I tifosi non sono stati teneri con lui, questo un commento molto in voga sulla pagina Facebook ufficiale della società juventina