La Fiorentina punta su un nuovo giovane attaccante portoghese dell'Entella. Ha segnato…

L'attaccante dell'Entella Mota Carvalho è stato tra i grandi protagonisti della cavalcata che ha portato l'Entella dalla C alla B. E' considerato in patria il nuovo Cristiano Ronaldo. Ci sono tanti cl...

A cura di Redazione Labaroviola 17 maggio 2019 19:14

Condividi