La Fiorentina punta su un nuovo giovane attaccante portoghese dell'Entella. Ha segnato…
L'attaccante dell'Entella Mota Carvalho è stato tra i grandi protagonisti della cavalcata che ha portato l'Entella dalla C alla B. E' considerato in patria il nuovo Cristiano Ronaldo. Ci sono tanti cl...
A cura di Redazione Labaroviola
17 maggio 2019 19:14
L'attaccante dell'Entella Mota Carvalho è stato tra i grandi protagonisti della cavalcata che ha portato l'Entella dalla C alla B. E' considerato in patria il nuovo Cristiano Ronaldo. Ci sono tanti club inglesi e spagnoli interessati all'ex giocatore del Sassuolo, autore di 12 gol in 35 partite. In Italia sia l'Udinese che la Fiorentina risulterebbero interessate al giocatore portoghese.
Fonte: Secolo XIX