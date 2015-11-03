Labaro Viola

Notizie Virtus Entella Fiorentina

Mercato dalla linea verdissima per la Fiorentina, preso il 2006 il baby Caprini dall'Entella

01 settembre 2022 16:10

Bava: "Nel 2016 provai a prendere Zaniolo quando aveva lasciato la viola. Ma un allenatore..."

24 maggio 2020 15:34

La Fiorentina punta su un nuovo giovane attaccante portoghese dell'Entella. Ha segnato…

17 maggio 2019 19:14

Zaniolo: "Alla Fiorentina mi comunicarono che non c'era posto per me. Quando me ne andai.."

20 febbraio 2019 22:58

Ufficiale, Baroni passa all’Entella a titolo definitivo con diritto di recompra

17 agosto 2018 10:34

L'Inter compra Zaniolo per 2 milioni dalla Virtus Entella. Alla Fiorentina vanno 400 mila euro

04 luglio 2017 15:52

Archivio

Esplora l'archivio di Virtus Entella

Sett. 35
Sett. 21
Sett. 20 Sett. 8
Sett. 33
Sett. 27