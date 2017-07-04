L'Inter compra Zaniolo per 2 milioni dalla Virtus Entella. Alla Fiorentina vanno 400 mila euro

Un prodotto del vivaio viola regalato lo scorso anno ha regalato alla Fiorentina quasi mezzo milione di euro. Adesso però è dell'Inter

Come riporta il secolo XIX da oggi Zaniolo, ex giocatore della primavera viola regalato alla Virtus Entella da Corvino lo scorso anno, sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Alla Fiorentina, come da contratto, spetterà il 20% della cessione e quindi riceverà 400 mila euro che saranno destinati alle casse viola.