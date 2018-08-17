Ufficiale, Baroni passa all’Entella a titolo definitivo con diritto di recompra
Questo il comunicato della società ligure:La Virtus Entella comunica di aver trovato l'accordo con la società Fiorentina per il passaggio a titolo definitivo, con diritto di recompra, del giocatore Ri...
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2018 10:34
Questo il comunicato della società ligure:
La Virtus Entella comunica di aver trovato l'accordo con la società Fiorentina per il passaggio a titolo definitivo, con diritto di recompra, del giocatore Riccardo Baroni, difensore nato a Firenze il 19 settembre 1998.
A Riccardo un caloroso benvenuto da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella.