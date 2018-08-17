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Ufficiale, Baroni passa all’Entella a titolo definitivo con diritto di recompra

Questo il comunicato della società ligure:La Virtus Entella comunica di aver trovato l'accordo con la società Fiorentina per il passaggio a titolo definitivo, con diritto di recompra, del giocatore Ri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2018 10:34
Ufficiale, Baroni passa all’Entella a titolo definitivo con diritto di recompra -
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Questo il comunicato della società ligure:

La Virtus Entella comunica di aver trovato l'accordo con la società Fiorentina per il passaggio a titolo definitivo, con diritto di recompra, del giocatore Riccardo Baroni, difensore nato a Firenze il 19 settembre 1998.

A Riccardo un caloroso benvenuto da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella.

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